Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом

Украинский защитник Виталий Миколенко оказался вне стартового состава «Эвертона» на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии с «Фулхэмом». Он начнет матч на скамейке запасных «ирисок».

Игра «Эвертон» – «Фулхэм» начнется в 17:00 по киевскому времени.

