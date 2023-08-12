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  4. Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Англия
12 августа 2023, 16:30 | Обновлено 12 августа 2023, 16:55
670
3

Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом

Украинец начнет матч в запасе

12 августа 2023, 16:30 | Обновлено 12 августа 2023, 16:55
670
3
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко оказался вне стартового состава «Эвертона» на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии с «Фулхэмом». Он начнет матч на скамейке запасных «ирисок».

Игра «Эвертон» – «Фулхэм» начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон Фулхэм Эвертон - Фулхем Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Romeo Serhi
Ну,как и говорили...Дублер Эшли Янга..А то умники писали,что не не
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