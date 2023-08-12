Англия12 августа 2023, 16:30 | Обновлено 12 августа 2023, 16:55
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Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Украинец начнет матч в запасе
12 августа 2023, 16:30 | Обновлено 12 августа 2023, 16:55
670
3
Украинский защитник Виталий Миколенко оказался вне стартового состава «Эвертона» на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии с «Фулхэмом». Он начнет матч на скамейке запасных «ирисок».
Игра «Эвертон» – «Фулхэм» начнется в 17:00 по киевскому времени.
Your Toffees for #PL matchday one! 👊#EVEFUL 🔵 pic.twitter.com/2hbvI6DdnT— Everton (@Everton) August 12, 2023
23/24 is here. 👀#EVEFUL pic.twitter.com/vfQYUbP8Vn— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2023
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Ну,как и говорили...Дублер Эшли Янга..А то умники писали,что не не
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