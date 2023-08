Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича

Французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит побеждать на Мастерсе в Цинциннати.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной обыграл Алекса Де Минаура из Австралии (№12 ATP).

Цинциннати. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4

Отметим, что Монфис выиграл 7 из 9 последних поединков. В следующем раунде он сразится против второго сеяного Новака Джоковича, который вернулся на корт после Уимблдона. С матча второго круга с сербом после первого сета снялся Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

Монфис ранее 18 раз играл против Джоковича и ни разу не выиграл.

No stopping him 👏@gael_monfils continues on top form to take out Toronto finalist De Minaur 7-5 6-4 for his second consecutive Top 20 win!#CincyTennis pic.twitter.com/L3e5d0KHTG