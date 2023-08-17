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  4. Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
ATP
17 августа 2023, 07:20 | Обновлено 17 августа 2023, 07:23
1507
1

Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича

Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста

17 августа 2023, 07:20 | Обновлено 17 августа 2023, 07:23
1507
1
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит побеждать на Мастерсе в Цинциннати.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной обыграл Алекса Де Минаура из Австралии (№12 ATP).

Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4

Отметим, что Монфис выиграл 7 из 9 последних поединков. В следующем раунде он сразится против второго сеяного Новака Джоковича, который вернулся на корт после Уимблдона. С матча второго круга с сербом после первого сета снялся Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

Монфис ранее 18 раз играл против Джоковича и ни разу не выиграл.

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Гаэль Монфис ATP Цинциннати Алекс де Минаур Новак Джокович
Источник Sport.ua
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Луганчанин
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