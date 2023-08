50 побед в сезоне. Алькарас выиграл стартовый матч на Мастерсе в Цинциннати

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Во 2-м раунде Мастерса испанец в трех сетах обыграл Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55) за 2 часа и 48 минут.

АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 4:6, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Для Карлоса это победа стала 50-й в 2023 году.

В 1/8 финала соревнований Карлос сыграет против победителя встречи Уго Умбер – Томми Пол.

Nifty 50 🙌 @carlosalcaraz battles past Jordan Thompson for his 50th win of 2023, 7-5 4-6 6-3 #CincyTennis pic.twitter.com/jPf79FZR4n

VAMOSSS 💪



It's a Tour leading 50 wins for @carlosalcaraz this season as he defeats Thompson in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/BTK0D4Pa6L