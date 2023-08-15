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  4. Лацио близится к подписанию двух игроков Ювентуса
Италия
15 августа 2023, 00:07 |
13
0

Лацио близится к подписанию двух игроков Ювентуса

Римский клуб может усилится футболистами туринского

15 августа 2023, 00:07 |
13
0
Лацио близится к подписанию двух игроков Ювентуса
Twitter. Лука Пеллегрини

24-летний итальянский защитник Лука Пеллегрини и 21-летний полузащитник Николо Ровелла могут перейти из «Ювентуса» в «Лацио», сообщает Фабрицио Романо.

Ювентус получил от Лацио официальное предложение. Туринская команда может отправить Луку и Николо в Рим за 20 миллиона евро + бонусы.

Пеллегрини в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Лацио» и «Айнтрахт Франкфурт», голами не отмечался, а Ровелла – 28 поединков за «Монцу» и «Ювентус», 1 гол.

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Лацио Ювентус Лука Пеллегрини Николо Ровелла трансферы Серии A трансферы
Источник Sport.ua
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