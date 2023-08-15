Лацио близится к подписанию двух игроков Ювентуса

24-летний итальянский защитник Лука Пеллегрини и 21-летний полузащитник Николо Ровелла могут перейти из «Ювентуса» в «Лацио», сообщает Фабрицио Романо.

Ювентус получил от Лацио официальное предложение. Туринская команда может отправить Луку и Николо в Рим за 20 миллиона евро + бонусы.

Пеллегрини в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Лацио» и «Айнтрахт Франкфурт», голами не отмечался, а Ровелла – 28 поединков за «Монцу» и «Ювентус», 1 гол.