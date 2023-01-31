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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио арендовал защитника Ювентуса
Италия
31 января 2023, 21:57 |
914
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио арендовал защитника Ювентуса

Лука Пеллегрини возвращается в Италию

31 января 2023, 21:57 |
914
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио арендовал защитника Ювентуса
ФК Айнтрахт. Лука Пеллегрини

«Лацио» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Первую половину нынешнего сезона Пеллегрини провел в аренде в немецком «Айнтрахте» из Франкфурта. На счету 23-летнего итальянца 14 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах.

Лука Пеллегрини является воспитанником принципиального соперника «Лацио», «Ромы». Также выступал за «Кальяри» и «Дженоа» провел один матч в составе сборной Италии.

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Лука Пеллегрини Ювентус Лацио Айнтрахт Франкфурт аренда игрока
Источник ФК Лацио
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