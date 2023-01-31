ОФИЦИАЛЬНО. Лацио арендовал защитника Ювентуса
Лука Пеллегрини возвращается в Италию
«Лацио» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
Первую половину нынешнего сезона Пеллегрини провел в аренде в немецком «Айнтрахте» из Франкфурта. На счету 23-летнего итальянца 14 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах.
Лука Пеллегрини является воспитанником принципиального соперника «Лацио», «Ромы». Также выступал за «Кальяри» и «Дженоа» провел один матч в составе сборной Италии.
📣 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢𝐧𝐢 è un nuovo calciatore biancoceleste! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/FuSF5f05U7— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 31, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе
Интерес к перспективному украинскому вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»