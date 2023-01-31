ОФИЦИАЛЬНО. Лацио арендовал защитника Ювентуса

«Лацио» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Первую половину нынешнего сезона Пеллегрини провел в аренде в немецком «Айнтрахте» из Франкфурта. На счету 23-летнего итальянца 14 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах.

Лука Пеллегрини является воспитанником принципиального соперника «Лацио», «Ромы». Также выступал за «Кальяри» и «Дженоа» провел один матч в составе сборной Италии.