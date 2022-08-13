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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса
Германия
13 августа 2022, 15:57 |
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса

Лука Пеллегрини отправляется в Германию

13 августа 2022, 15:57 |
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса
ФК Айнтрахт

Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде на один год.

В прошлом сезоне Пеллегрини провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах и отличился в них 1 ассистом.

Вчера в обратном направлении – из «Айнтрахта» в «Ювентус» - отправился Филип Костич. Пеллегрини может закрыть позицию левого латераля, на которой выступал серб.

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Айнтрахт Франкфурт Лука Пеллегрини Ювентус трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A аренда игрока
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Источник ФК Айнтрахт
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