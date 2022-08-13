Германия13 августа 2022, 15:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса
Лука Пеллегрини отправляется в Германию
13 августа 2022, 15:57 |
393
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Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде на один год.
В прошлом сезоне Пеллегрини провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах и отличился в них 1 ассистом.
Вчера в обратном направлении – из «Айнтрахта» в «Ювентус» - отправился Филип Костич. Пеллегрини может закрыть позицию левого латераля, на которой выступал серб.
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