ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал защитника Ювентуса

Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о подписании защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде на один год.

В прошлом сезоне Пеллегрини провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах и отличился в них 1 ассистом.

Вчера в обратном направлении – из «Айнтрахта» в «Ювентус» - отправился Филип Костич. Пеллегрини может закрыть позицию левого латераля, на которой выступал серб.