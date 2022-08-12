ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сербского вингера Костича

Клуб Серии A «Ювентус» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с сербским вингером Филипом Костичем.

29-летний игрок оформил контракт на 4 года. Трансфер из «Айнтрахта» Франкфурт оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Костич провел 42 матча, забил 7 голов и сделал 15 ассистов.