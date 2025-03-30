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  4. Левандовски – первый игрок Ла Лиги с 2018/19 по интересному показателю
Испания
30 марта 2025, 20:16 |
590
0

Левандовски – первый игрок Ла Лиги с 2018/19 по интересному показателю

Последний раз подобное удавалось только Лионелю Месси

30 марта 2025, 20:16 |
590
0
Левандовски – первый игрок Ла Лиги с 2018/19 по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски в последнем поединке оформил дубль в ворота «Жироны» и стал первым игроком Ла Лиги с сезона 2018/19, который в первых 28 матчах чемпионата забил 25 голов. Последний раз подобное удавалось экс-игроку «блауграны» Лионелю Месси.

30 марта состоялась игра 29-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Кроме того, поляк пересек отметку в 40 результативных действий в нынешнем сезоне (38 Г + 3 А).

В текущей кампании чемпионата Испании команда Ханси Флика является лидером турнирной таблицы (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Жирона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Жирона Лионель Месси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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