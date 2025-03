Левандовски – первый игрок Ла Лиги с 2018/19 по интересному показателю

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски в последнем поединке оформил дубль в ворота «Жироны» и стал первым игроком Ла Лиги с сезона 2018/19, который в первых 28 матчах чемпионата забил 25 голов. Последний раз подобное удавалось экс-игроку «блауграны» Лионелю Месси.

30 марта состоялась игра 29-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Кроме того, поляк пересек отметку в 40 результативных действий в нынешнем сезоне (38 Г + 3 А).

В текущей кампании чемпионата Испании команда Ханси Флика является лидером турнирной таблицы (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

25 - Robert Lewandowski 🇵🇱 is the first @LaLigaEN player to score 25 goals in his first 28 games of a season since Lionel Messi for @FCBarcelona in 2018/19 campaign (29 goals). Brace#FCBarcelona ❤💙 pic.twitter.com/FnlFJcQYia