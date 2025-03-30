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Англия
30 марта 2025, 19:57 | Обновлено 30 марта 2025, 20:57
366
0

ВИДЕО. Мармуш вывел Ман Сити вперед, Забарный не заблокировал

«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт»

30 марта 2025, 19:57 | Обновлено 30 марта 2025, 20:57
366
0
ВИДЕО. Мармуш вывел Ман Сити вперед, Забарный не заблокировал
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.

Омар Мармуш вывел Манчестер Сити вперед на 63-й минуте. Забарный не сумел заблокировать удар.

ГОЛ! 1:2. Омар Мармуш, 63 мин

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Манчестер Сити Борнмут видео голов и обзор Борнмут - Манчестер Сити Омар Мармуш Илья Забарный Кубок Англии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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