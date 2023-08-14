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  4. Новичок Арсенала может пропустить 6-7 месяцев
Англия
14 августа 2023, 19:26 |
455
0

Новичок Арсенала может пропустить 6-7 месяцев

У Юриена Тимбера подозрение на разрыв крестообразных связок

14 августа 2023, 19:26 |
455
0
Новичок Арсенала может пропустить 6-7 месяцев
ФК Арсенал. Юрриен Тимбер

У новичка «Арсенала» Юрриена Тимбера подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщает источник, близкий к игроку.

Если диагноз подтвердится, то 22-летний нидерландец восстановится в лучшем случае лишь через 6-7 месяцев. Травму он получил в матче первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (победа 2:1).

Тимбер перешел в «Арсенал» из «Аякса» лишь месяц назад за 40 миллионов евро. Матч с «Ноттингем Форест» был для него лишь вторым в новом клубе – ранее он выходил на поле в поединке за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

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Источник Twitter
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