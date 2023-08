Новичок Арсенала может пропустить 6-7 месяцев

У новичка «Арсенала» Юрриена Тимбера подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщает источник, близкий к игроку.

Если диагноз подтвердится, то 22-летний нидерландец восстановится в лучшем случае лишь через 6-7 месяцев. Травму он получил в матче первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (победа 2:1).

Тимбер перешел в «Арсенал» из «Аякса» лишь месяц назад за 40 миллионов евро. Матч с «Ноттингем Форест» был для него лишь вторым в новом клубе – ранее он выходил на поле в поединке за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

Dramatic news for Jurriën #Timber, who is sidelined for months with injury to his anterior cruciate ligament, sources around the player report. Further investigations to follow. #Arsenalhttps://t.co/aqVQHLaWMJ