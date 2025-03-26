«Мне очень жаль». 11-я ракетка мира не сыграет на кортах Чарльстона
Испанскую теннисистку Паулу Бадосу преследует травма
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 11), которая накануне из-за травмы не смогла выйти на корт в 1/8 финала хардового турнира в Майами против филиппинки Александры Эалы, похоже, продолжит лечение и пропустит следующий турнир WTA в Чарльстоне, США.
Организаторы турнира сообщили об этом в Twitter, пожелав спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на корт.
«Мне очень жаль, я не смогу участвовать в этом году. У меня остались очень хорошие воспоминания об этом удивительном турнире. До встречи в следующем году», – они приводят слова Бадосы.
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