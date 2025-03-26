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WTA
26 марта 2025, 23:55 | Обновлено 27 марта 2025, 00:11
91
0

«Мне очень жаль». 11-я ракетка мира не сыграет на кортах Чарльстона

Испанскую теннисистку Паулу Бадосу преследует травма

26 марта 2025, 23:55 | Обновлено 27 марта 2025, 00:11
91
0
«Мне очень жаль». 11-я ракетка мира не сыграет на кортах Чарльстона
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 11), которая накануне из-за травмы не смогла выйти на корт в 1/8 финала хардового турнира в Майами против филиппинки Александры Эалы, похоже, продолжит лечение и пропустит следующий турнир WTA в Чарльстоне, США.

Организаторы турнира сообщили об этом в Twitter, пожелав спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на корт.

«Мне очень жаль, я не смогу участвовать в этом году. У меня остались очень хорошие воспоминания об этом удивительном турнире. До встречи в следующем году», – они приводят слова Бадосы.

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Паула Бадоса WTA Чарльстон травма
Вячеслав Кулаковский Источник: X (Twitter)
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