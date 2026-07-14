Калинина проиграла Бадосе на старте турнира WTA 250 в Яссах
Ангелина не сумела справиться с Паулой в первом раунде грунтовых соревнований в Румынии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 59) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Пауле Бадосе (Испания, WTA 115) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Яссы. Грунт, 1/16 финала
Паула Бадоса (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [4] – 6:3, 6:1
Это было первое очное противостояние соперниц.
Ангелина проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 22 июня, когда переиграла Дарью Снигур на старте соревнований WTA 250 в Истборне.
Бадоса выиграла шестой матч подряд. На прошлой неделе она стала чемпионкой турнира WTA 125 в Бостаде.
Украину в Яссах продолжит представлять Александра Олейникова, которая в первом раунде одолела Ипек Оз.
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