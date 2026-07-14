Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 52) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Ипек Оз (Турция, WTA 424) за 2 часа и 30 минут.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [3] – Ипек Оз (Турция) [LL] – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Во второй партии Алексадра отыграла четыре сетбола – по два в 10-м и 12-м геймах на своей подаче.

Следующей соперницей Олейниковой будет Елена Приданкина (WTA 201), которая преодолела квалификацию и в первом круге выиграла у Мирьям Булгару.

Ранее Александра играла против Елены лишь один раз – Олейникова переиграла Приданкину на старте Ролан Гаррос 2026.

Олейникова прервала лузстрик из четырех поединков. В последний раз она побеждала в конце мая, когда выбила Кимберли Биррелл во втором раунде РГ-2026.

Помимо Олейниковой, Украину в Яссах также представит Ангелина Калинина. Калинина в 1/16 финала поборется с Паулой Бадосой.