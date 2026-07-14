Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах
Александра на двух тай-брейках переиграла Ипек Оз в первом раунде грунтовых соревнований
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 52) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Ипек Оз (Турция, WTA 424) за 2 часа и 30 минут.
WTA 250 Яссы. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) [3] – Ипек Оз (Турция) [LL] – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)
Во второй партии Алексадра отыграла четыре сетбола – по два в 10-м и 12-м геймах на своей подаче.
Следующей соперницей Олейниковой будет Елена Приданкина (WTA 201), которая преодолела квалификацию и в первом круге выиграла у Мирьям Булгару.
Ранее Александра играла против Елены лишь один раз – Олейникова переиграла Приданкину на старте Ролан Гаррос 2026.
Олейникова прервала лузстрик из четырех поединков. В последний раз она побеждала в конце мая, когда выбила Кимберли Биррелл во втором раунде РГ-2026.
Помимо Олейниковой, Украину в Яссах также представит Ангелина Калинина. Калинина в 1/16 финала поборется с Паулой Бадосой.
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