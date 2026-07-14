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  4. Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах
WTA
14 июля 2026, 18:05 | Обновлено 14 июля 2026, 18:08
940
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Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах

Александра на двух тай-брейках переиграла Ипек Оз в первом раунде грунтовых соревнований

14 июля 2026, 18:05 | Обновлено 14 июля 2026, 18:08
940
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Олейникова вырвала победу у лаки-лузера на старте турнира WTA 250 в Яссах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 52) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Ипек Оз (Турция, WTA 424) за 2 часа и 30 минут.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [3] – Ипек Оз (Турция) [LL] – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Во второй партии Алексадра отыграла четыре сетбола – по два в 10-м и 12-м геймах на своей подаче.

Следующей соперницей Олейниковой будет Елена Приданкина (WTA 201), которая преодолела квалификацию и в первом круге выиграла у Мирьям Булгару.

Ранее Александра играла против Елены лишь один раз – Олейникова переиграла Приданкину на старте Ролан Гаррос 2026.

Олейникова прервала лузстрик из четырех поединков. В последний раз она побеждала в конце мая, когда выбила Кимберли Биррелл во втором раунде РГ-2026.

Помимо Олейниковой, Украину в Яссах также представит Ангелина Калинина. Калинина в 1/16 финала поборется с Паулой Бадосой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Слабка гра, незважаючи на перемогу. Саша помітно розтренована, багато помиляється, приймає хибні рішення в елементарних ігрових ситуаціях. Якщо це плоди підготовки в Києві, то Олійниковій варто переглянути свій професійний підхід. Місцеві юзери люблять дорікати Марті за курорти та пляжі, хоча вона після пляжів доходить до півфіналів мейджорів. Можливо, Саші варто взяти з неї приклад і перед важливими турнірами триматись подалі від стресів воєнного життя?
Зі стартовою суперницею відверто пощастило, не те що Калініній. Наступну теж грізною не назвеш, в Парижі Саша її буквально знищила, але то була зовсім інша Олійникова. Побачимо, як воно буде.
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+4
400 якась ракетка і з нею скільки мороки.
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+2
Рік назад цю Оз наша Саша не помітила б, далі кацапня, яка була нічим на фоні Олійникової на РГ, але як воно буде зараз, то це велике питання, гра Саші зараз дуже тривожить мене
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+2
Третя ракетка України як ні як, мʼяча мені в дупу..
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+1
Рахунок на табло,але дуже невпевнена перемога!Сашко багато помилялася й ці зловживання свічками нічого доброго їй не давали.Дай бог у наступному матчі зіграє краще!
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+1
Треба бити прямими і по кутах!!!
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