Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»
Ролан Гаррос
26 мая 2026, 21:06 | Обновлено 26 мая 2026, 21:10
1592
18

Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»

В первом раунде мейджора Александра в двух сетах справилась с Еленой Приданкиной

26 мая 2026, 21:06 | Обновлено 26 мая 2026, 21:10
1592
18 Comments
Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Еленой Приданкиной (WTA 218).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Елена Приданкина [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 2:6

Для Олейниковой это был дебютный матч в основной сетке Ролан Гаррос. Александра впервые в карьере выиграла матч на турнире Grand Slam.

Следующей соперницей Олейниковой будет либо Кимберли Биррел, либо Джессика Пегула.

По теме:
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела в 1-м раунде
Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова Елена Приданкина Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые игроки 2007 и 2009 года выиграли матчи на турнире Grand Slam
Теннис | 26 мая 2026, 17:04 0
Впервые игроки 2007 и 2009 года выиграли матчи на турнире Grand Slam
Впервые игроки 2007 и 2009 года выиграли матчи на турнире Grand Slam

24 мая первый раунд прошел 19-летний Федерико Чина, а 26 числа – 17-летний Моиз Куаме

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26 мая 2026, 08:48 16
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Футбол | 26.05.2026, 15:33
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26.05.2026, 07:34
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодчинка, Сашуня, залишила Приданкіну без приданого, відправила шукати його назад на болота. Щасти їй у пошуках десь біля Туапсе. Там, кажуть, чорне золото прямо під ногами)
Дуже сподобалось, наскільки тактично грамотно Олійникова провела гру. Замучила пряму як шпала в ігровому плані суперницю свічками, слайсами, дропами, протиходами - а при потребі, щоб та не звикала до розміреного тенісу, вибухала й гострими контратаками. Спочатку добряче пропарила, розтаскуючи по всьому корту, а потім взяла тепленькою. В кінці аж трішки загралась, виконавши два ейси, хотіла закінчити ефектно з руки, трішки затягнула матч - але нічого, холоднокровність приходить з досвідом) Публіка на трибунах теж горою була за нашу красуню.
П`ять дівчат у другому колі мейджору. Непогано)
Ответить
+11
Як приємно за пані Олійникову.Її батько на фронті.
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
Молодець Олександра!З дебютної перемогою!Як же добре тебе підтримували глядачі!
Ответить
+8
Молодець! Вітаємо! І РГ на орчиху став чистішим)
Ответить
+8
Ай яка молодчинка Саша, ще она болотна відправлена за кораблем зусиллями нашої україночки, 5 наших з 7 в другому раунді - це гарний результат, дивимось далі!)
Ответить
+4
БРАВО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+4
Дякуємо за ці позитивні емоції Сашуні-красуні♥️🇺🇦 🥰
Ответить
+3
Молодець, Олександра! Підчистила Ролан Гаррос. Взагалі як орчиха з третьої сотні туди потрапила?
Ответить
+3
Так їх!
Цікаво, що всі 5 наших тенісисток, на яких я підписаний на Flashscore, пройшли в друге коло РГ, а от решта 2, на яких ні – не пройшли перше коло.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Додам ще пару слів. Спецом для пана Mevast, якому не дають спокою мої давні компліменти на адресу Саші. Зокрема один з них: про схожість з Барті я згадав, бо та при потребі дуже добре вміла змінювати ритм і гасити атакувальний запал суперниць слайсами або свічками під задню лінію. Саме це полюбляє робити й Саша. Австралійка завжди віддавала перевагу не "бум-бум", а розумному тенісу - так само намагається грати й українка. Звісно, в плані атакувальних скілів Олександрі до Ешлі поки що далеко. Сподіваюся, "поки що" тут ключове. 
Якщо вже шукати більш актуальний аналог, то на даний момент вона мені нагадує такого собі українського Санторо - суцільна непередбачуваність та імпровізація на корті. Звісно, техніка ударів Саші не настільки унікальна, але вона так само любить ставити суперниць в глухий кут, як і француз) 
Особисто я завжди любив непересічних тенісистів та тенісисток... але дехто на дух не переносить будь-яку оригінальність.
Ответить
+2
Очікувано. Молодець.
Ответить
+2
Вже стільки багато кацапок на одному турнірі ми вибили от би завтра ще і Стародубцева постаралася .Я розумію по грі Стародубцевої яку вона показала проти Блінкової нема шансів ,але це психологія і може рибакіна покаже поганий теніс.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Вот Саша радует!
Ответить
+2
Популярные новости
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 8
Бокс
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 9
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем