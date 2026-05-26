Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»
В первом раунде мейджора Александра в двух сетах справилась с Еленой Приданкиной
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Еленой Приданкиной (WTA 218).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Елена Приданкина [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 2:6
Для Олейниковой это был дебютный матч в основной сетке Ролан Гаррос. Александра впервые в карьере выиграла матч на турнире Grand Slam.
Следующей соперницей Олейниковой будет либо Кимберли Биррел, либо Джессика Пегула.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24 мая первый раунд прошел 19-летний Федерико Чина, а 26 числа – 17-летний Моиз Куаме
Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже
Дуже сподобалось, наскільки тактично грамотно Олійникова провела гру. Замучила пряму як шпала в ігровому плані суперницю свічками, слайсами, дропами, протиходами - а при потребі, щоб та не звикала до розміреного тенісу, вибухала й гострими контратаками. Спочатку добряче пропарила, розтаскуючи по всьому корту, а потім взяла тепленькою. В кінці аж трішки загралась, виконавши два ейси, хотіла закінчити ефектно з руки, трішки затягнула матч - але нічого, холоднокровність приходить з досвідом) Публіка на трибунах теж горою була за нашу красуню.
П`ять дівчат у другому колі мейджору. Непогано)
Цікаво, що всі 5 наших тенісисток, на яких я підписаний на Flashscore, пройшли в друге коло РГ, а от решта 2, на яких ні – не пройшли перше коло.
Якщо вже шукати більш актуальний аналог, то на даний момент вона мені нагадує такого собі українського Санторо - суцільна непередбачуваність та імпровізація на корті. Звісно, техніка ударів Саші не настільки унікальна, але вона так само любить ставити суперниць в глухий кут, як і француз)
Особисто я завжди любив непересічних тенісистів та тенісисток... але дехто на дух не переносить будь-яку оригінальність.