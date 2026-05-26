Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Еленой Приданкиной (WTA 218).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Елена Приданкина [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 2:6

Для Олейниковой это был дебютный матч в основной сетке Ролан Гаррос. Александра впервые в карьере выиграла матч на турнире Grand Slam.

Следующей соперницей Олейниковой будет либо Кимберли Биррел, либо Джессика Пегула.