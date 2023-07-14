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Англия
14 июля 2023, 17:18 | Обновлено 14 июля 2023, 17:22
1013
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса

Юрриен Тимбер подписал с лондонцами долгосрочный контракт

14 июля 2023, 17:18 | Обновлено 14 июля 2023, 17:22
1013
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
ФК Арсенал. Юрриен Тимбер

«Арсенал» сообщил о подписании долгосрочного контракта с защитником Юрриеном Тимбером из «Аякса».

22-летний игрок был одним из ключевых игроков «Аякса», в составе которого провел 121 матч во всех соревнованиях, выиграл два чемпионских титула и Кубок Нидерландов.В минувшем сезоне Тимбер провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила 40 миллионов евро.

«Арсенал» ранее приобрел Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов, а также договаривается о переходе Деклана Райса за 100 миллионов фунтов.

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Арсенал Лондон Аякс трансферы АПЛ Юрриен Тимбер трансферы
Источник ФК Арсенал Лондон
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