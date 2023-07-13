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Англия
13 июля 2023, 03:52 | Обновлено 13 июля 2023, 04:00
125
0

Сделка сорвется? Вест Хэм не доволен Арсеналом по переходу Райса

Трансфер все еще не завершен

13 июля 2023, 03:52 | Обновлено 13 июля 2023, 04:00
125
0
Сделка сорвется? Вест Хэм не доволен Арсеналом по переходу Райса
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Лондонский «Вест Хэм» недоволен работой «Арсенала» над переходом полузащитника Деклана Райса.

«Канониры» до сих пор не закрыли соглашение по трансферу, чем вызывают сильное раздражение в стане «молотобойцев».

Переход Райса в «Арсенал» за 100+5 млн фунтов был согласован между клубами еще в последних числах июня. Впрочем, «канониры» все бумаги по соглашению до сих пор не подписали. Они утверждают, что клубные юристы занимаются их проверкой.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что Деклан Райс уже прошел медосмотр при переходе в «Арсенал».

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трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс
Источник Sky Sports
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