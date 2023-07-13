Сделка сорвется? Вест Хэм не доволен Арсеналом по переходу Райса
Трансфер все еще не завершен
Лондонский «Вест Хэм» недоволен работой «Арсенала» над переходом полузащитника Деклана Райса.
«Канониры» до сих пор не закрыли соглашение по трансферу, чем вызывают сильное раздражение в стане «молотобойцев».
Переход Райса в «Арсенал» за 100+5 млн фунтов был согласован между клубами еще в последних числах июня. Впрочем, «канониры» все бумаги по соглашению до сих пор не подписали. Они утверждают, что клубные юристы занимаются их проверкой.
Ранее в британских СМИ сообщалось, что Деклан Райс уже прошел медосмотр при переходе в «Арсенал».
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