Англия28 июня 2023, 21:40 |
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Арсенал согласовал с Вест Хэмом рекордный трансфер Райса
Хавбек станет самым дорогим подписанием в истории «Канониров»
28 июня 2023, 21:40 |
1550
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«Арсенал» согласовала с «Вест Хэмом» условия трансфера полузащитника сборной Англии Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.
По его информации, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов. Райс станет самой дорогой покупкой в истории «Канониров».
Ранее из гонки за Райса вышел «Манчестер Сити», который оказался не готов платить за 24—летнего хавбека «Вест Хэма» более 100 миллионов фунтов.
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