Арсенал согласовал с Вест Хэмом рекордный трансфер Райса

«Арсенал» согласовала с «Вест Хэмом» условия трансфера полузащитника сборной Англии Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его информации, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов. Райс станет самой дорогой покупкой в истории «Канониров».

Ранее из гонки за Райса вышел «Манчестер Сити», который оказался не готов платить за 24—летнего хавбека «Вест Хэма» более 100 миллионов фунтов.