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  4. Арсенал согласовал с Вест Хэмом рекордный трансфер Райса
Англия
28 июня 2023, 21:40 |
1550
0

Арсенал согласовал с Вест Хэмом рекордный трансфер Райса

Хавбек станет самым дорогим подписанием в истории «Канониров»

28 июня 2023, 21:40 |
1550
0
Арсенал согласовал с Вест Хэмом рекордный трансфер Райса
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

«Арсенал» согласовала с «Вест Хэмом» условия трансфера полузащитника сборной Англии Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его информации, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов. Райс станет самой дорогой покупкой в истории «Канониров».

Ранее из гонки за Райса вышел «Манчестер Сити», который оказался не готов платить за 24—летнего хавбека «Вест Хэма» более 100 миллионов фунтов.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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