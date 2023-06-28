Манчестер Сити вышел из борьбы за Райса. Клуб не будет бороться с Арсеналом
Чемпионы Англии не готовы платить 100+ миллионов
По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» решил не играть на повышение и вышел из борьбы за хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.
Чемпионы Англии не готовы платить за игрока 100+ миллионов фунтов, поэтому закончили переговоры после того, как «Арсенал» сделал предложение в размере 100 миллионов фунтов.
«Вест Хэм» отказал «Арсеналу» и ждал, что «Манчестер Сити» придет с более выгодным предложением, но этого не будет.
Пока нет информации, готов ли «Арсенал» увеличивать свое предложение, хотя Райс остается одним из приоритетных трансферов клуба.
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