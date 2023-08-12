Справились и без Зинченко. Арсенал начал сезон в АПЛ с победы
«Канониры» обыграл дома «Ноттингем»
В Лондоне завершился матч 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024, в котором «Арсенал» принимал «Ноттингем Форест».
Со счетом 2:1 победу в поединке одержали «канониры».
Как ранее сообщалось, в поединке партнерам не смог помочь украинский защитник Александр Зинченко – он не попал в заявку команды Микеля Артеты на поединок.
Свой следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 21 августа в гостях с «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест» 18-го числа примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».
АПЛ-2023/2024. 1-й тур
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82.
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