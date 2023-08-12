В Лондоне завершился матч 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024, в котором «Арсенал» принимал «Ноттингем Форест».

Со счетом 2:1 победу в поединке одержали «канониры».

Как ранее сообщалось, в поединке партнерам не смог помочь украинский защитник Александр Зинченко – он не попал в заявку команды Микеля Артеты на поединок.

Свой следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 21 августа в гостях с «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест» 18-го числа примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ-2023/2024. 1-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82.