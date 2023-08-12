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Чемпионат Англии
Арсенал
12.08.2023 14:30 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
12 августа 2023, 17:02 | Обновлено 12 августа 2023, 17:09
516
0

Справились и без Зинченко. Арсенал начал сезон в АПЛ с победы

«Канониры» обыграл дома «Ноттингем»

12 августа 2023, 17:02 | Обновлено 12 августа 2023, 17:09
516
0
Справились и без Зинченко. Арсенал начал сезон в АПЛ с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне завершился матч 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024, в котором «Арсенал» принимал «Ноттингем Форест».

Со счетом 2:1 победу в поединке одержали «канониры».

Как ранее сообщалось, в поединке партнерам не смог помочь украинский защитник Александр Зинченко – он не попал в заявку команды Микеля Артеты на поединок.

Свой следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 21 августа в гостях с «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест» 18-го числа примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ-2023/2024. 1-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82.

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Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ноттингем Форест Букайо Сака Эдди Нкетиа Александр Зинченко Тайво Авонийи
Источник Sport.ua
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