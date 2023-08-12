12.08.2023 14:30 - : -
Англия12 августа 2023, 10:56 | Обновлено 12 августа 2023, 10:57
47
0
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура АПЛ 12 августа в 14:30 по Киеву
12 августа 2023, 10:56 | Обновлено 12 августа 2023, 10:57
47
0
12 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2023, 06:15 0
В компенсированное время гол для гостей забил защитник Бафоде Диаките
Футбол | 11 августа 2023, 14:47 20
Каталонцы могут подписать еще одного украинца
Футбол | 11.08.2023, 14:14
Футбол | 11.08.2023, 11:40
Футбол | 11.08.2023, 23:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2023, 23:03
10.08.2023, 18:23 15
10.08.2023, 23:14 144
10.08.2023, 18:13 19
10.08.2023, 11:05 21
10.08.2023, 17:36 1
10.08.2023, 17:27 28
10.08.2023, 15:22 7