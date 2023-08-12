12 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция