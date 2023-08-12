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Чемпионат Англии
Арсенал
12.08.2023 14:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2023, 10:56 | Обновлено 12 августа 2023, 10:57
47
0

Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура АПЛ 12 августа в 14:30 по Киеву

12 августа 2023, 10:56 | Обновлено 12 августа 2023, 10:57
47
0
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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