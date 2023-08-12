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Англия
12 августа 2023, 13:38 | Обновлено 12 августа 2023, 13:39
643
0

Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ноттингемом

А вот летние новички «канониров» Тимбер и Райс начнут игру с первых минут

12 августа 2023, 13:38 | Обновлено 12 августа 2023, 13:39
643
0
Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета огласил заявку подопечных на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии. В 14:30 по киевскому времени «канониры» на своем поле начнут игру с «Ноттингем Форест».

Вне заявки «Арсенала» остался украинец Александр Зинченко, который только-только вернулся в основу команды после травмы икроножной мышцы.

Зато в стартовый состав лондонцев попали два летних новичка команды Деклан Райс и Юрриен Тимбер.

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Арсенал Лондон Ноттингем Форест Юрриен Тимбер Деклан Райс Александр Зинченко Микель Артета чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ноттингем Форест
Источник Sport.ua
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