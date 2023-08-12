Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ноттингемом
А вот летние новички «канониров» Тимбер и Райс начнут игру с первых минут
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета огласил заявку подопечных на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии. В 14:30 по киевскому времени «канониры» на своем поле начнут игру с «Ноттингем Форест».
Вне заявки «Арсенала» остался украинец Александр Зинченко, который только-только вернулся в основу команды после травмы икроножной мышцы.
Зато в стартовый состав лондонцев попали два летних новичка команды Деклан Райс и Юрриен Тимбер.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023
🪵 Timber at the back
🍚 Rice in the middle
📞 Eddie leads the line
Time to set the tone, Gunners 👊 pic.twitter.com/qctSrWBjzG
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