Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ноттингемом

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета огласил заявку подопечных на поединок 1-го тура нового чемпионата Англии. В 14:30 по киевскому времени «канониры» на своем поле начнут игру с «Ноттингем Форест».

Вне заявки «Арсенала» остался украинец Александр Зинченко, который только-только вернулся в основу команды после травмы икроножной мышцы.

Зато в стартовый состав лондонцев попали два летних новичка команды Деклан Райс и Юрриен Тимбер.

