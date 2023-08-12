Начало матча Арсенал – Ноттингем отложено

Начало матча 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024 между лондонским «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» отложено.

Встреча должна была начаться в 14:30 по киевскому времени. Теперь стартовый свисток в поединке прозвучит на полчаса позже – в 15:00.

Сообщается, что причиной переноса времени начала игры стали технические проблемы на турникетах домашней арены «канониров» - «Эмирейтс Стэдиум».

Напомним, ранее стало известно, что в заявку «Арсенала» на предстоящую игру не попал украинец Александр Зинченко.