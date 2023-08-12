Англия12 августа 2023, 14:40 | Обновлено 12 августа 2023, 14:41
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Начало матча Арсенал – Ноттингем отложено
Встреча в 14:30 по Киеву не стартовала
12 августа 2023, 14:40 | Обновлено 12 августа 2023, 14:41
1680
0
Начало матча 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024 между лондонским «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» отложено.
Встреча должна была начаться в 14:30 по киевскому времени. Теперь стартовый свисток в поединке прозвучит на полчаса позже – в 15:00.
Сообщается, что причиной переноса времени начала игры стали технические проблемы на турникетах домашней арены «канониров» - «Эмирейтс Стэдиум».
Напомним, ранее стало известно, что в заявку «Арсенала» на предстоящую игру не попал украинец Александр Зинченко.
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