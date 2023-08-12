12.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Начало матча было перенесено с 14:30 на 15:00 из-за проблем с турникетами на стадионе
Англия12 августа 2023, 23:37 | Обновлено 13 августа 2023, 00:54
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Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ
12 августа 2023, 23:37 | Обновлено 13 августа 2023, 00:54
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В Лондоне завершился матч 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024, в котором «Арсенал» принимал «Ноттингем Форест».
Со счетом 2:1 победу в поединке одержали «канониры».
АПЛ-2023/2024. 1-й тур. 12 августа
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82
Видеообзор матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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