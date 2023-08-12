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Чемпионат Англии
Арсенал
12.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
Начало матча было перенесено с 14:30 на 15:00 из-за проблем с турникетами на стадионе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2023, 23:37 | Обновлено 13 августа 2023, 00:54
408
0

Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео

Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ

12 августа 2023, 23:37 | Обновлено 13 августа 2023, 00:54
408
0
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне завершился матч 1-го тура чемпионата Англии сезона-2023/2024, в котором «Арсенал» принимал «Ноттингем Форест».

Со счетом 2:1 победу в поединке одержали «канониры».

АПЛ-2023/2024. 1-й тур. 12 августа

Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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