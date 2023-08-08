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  4. Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
WTA
08 августа 2023, 21:39 |
441
1

Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале

Каролин сыграла первый матч за три с половиной года

08 августа 2023, 21:39 |
441
1
Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки триумфально вернулась на корт после трехлетнего перерыва.

На турнире WTA 1000 в Монреале представительница Дании, которой организаторы выдали уайлд-кард, в первом раунде переиграла австралийку Кимберли Биррелл (№115 WTA).

Монреаль. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2

В следующем раунде Каролин, которая брала здесь титул в 2010-м, сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии или Майяр Шериф из Египта.

Отметим, что Возняцки заявила о завершении карьеры на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

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Каролин Возняцки Кимберли Биррелл WTA Монреаль
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Чомусь дуже сумніваюсь, що хтось по пів року після повернення Каро буде розповідати, скільки вона пропустила та після якої болячки повернулася. Просто людина вийшла на корт, коли була готова, і одразу з впевненою перемогою, без постійних програшів по два місяці всяким Каданцу. Респект. Звичайно, про якісь великі титули теж навряд чи йдеться.
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0
Віталій Ткачук
Я колись за неї вболівав. Круто грала, подивимось як буде після повернення.
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