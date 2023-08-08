Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
Каролин сыграла первый матч за три с половиной года
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки триумфально вернулась на корт после трехлетнего перерыва.
На турнире WTA 1000 в Монреале представительница Дании, которой организаторы выдали уайлд-кард, в первом раунде переиграла австралийку Кимберли Биррелл (№115 WTA).
Монреаль. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2
В следующем раунде Каролин, которая брала здесь титул в 2010-м, сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии или Майяр Шериф из Египта.
Отметим, что Возняцки заявила о завершении карьеры на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.
Back in the winner's circle 👏— wta (@WTA) August 8, 2023
2010 champion @CaroWozniacki kicks off her return with a commanding win!#NBO23 pic.twitter.com/kuIt9nEAyq
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