Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки триумфально вернулась на корт после трехлетнего перерыва.

На турнире WTA 1000 в Монреале представительница Дании, которой организаторы выдали уайлд-кард, в первом раунде переиграла австралийку Кимберли Биррелл (№115 WTA).

Монреаль. Первый круг

Каролин Возняцки (Дания) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2

В следующем раунде Каролин, которая брала здесь титул в 2010-м, сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии или Майяр Шериф из Египта.

Отметим, что Возняцки заявила о завершении карьеры на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

Back in the winner's circle 👏



2010 champion @CaroWozniacki kicks off her return with a commanding win!#NBO23 pic.twitter.com/kuIt9nEAyq