Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTА 1000 в Майами
21 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/32 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68). Поединок состоится 4-м запуском на корте №2 после игры Таусон – Грабер. Ориентировочное время старта матча – 22:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 3-м круге поборется против Анны Блинковой (WTA 85).
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