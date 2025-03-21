Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68). Поединок состоится 4-м запуском на корте №2 после игры Таусон – Грабер. Ориентировочное время старта матча – 22:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге поборется против Анны Блинковой (WTA 85).

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