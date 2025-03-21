Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 марта 2025, 22:50 | Обновлено 21 марта 2025, 22:52
2711
0

Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTА 1000 в Майами

21 марта 2025, 22:50 | Обновлено 21 марта 2025, 22:52
2711
0
Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68). Поединок состоится 4-м запуском на корте №2 после игры Таусон – Грабер. Ориентировочное время старта матча – 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге поборется против Анны Блинковой (WTA 85).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
смотреть онлайн Марта Костюк Кимберли Биррелл WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер
Футбол | 21 марта 2025, 20:33 20
Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер
Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер

Киевляне не договорились о переходе Сыча

ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0
Теннис | 20 марта 2025, 21:46 6
ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0
ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0

Коко в 1/32 финала тысячника в США разгромила Кенин, которая в паре сыграет с Киченок

Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Футбол | 21.03.2025, 07:57
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 28
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем