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Испания
28 марта 2025, 23:51 |
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0

Ферран Торрес проводит свой лучший сезон по голевым действиям

Испанец отметился забитым мячом в поединке против «Осасуны»

28 марта 2025, 23:51 |
50
0
Ферран Торрес проводит свой лучший сезон по голевым действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес отметился голом в последней игре против «Осасуны», который стал для него 17-м результативным действием в нынешнем сезоне во всех соревнованиях (14 Г + 3 А в 33 поединках). Это лучший индивидуальный сезон испанца по количеству голевых действий.

27 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По одному мячу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

В текущей кампании испанского чемпионата Ферран сыграл 21 матч, отметившись 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Каталонцы» являются лидерами турнирной таблицы лиги (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Барселона - Осасуна Ферран Торрес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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