Ферран Торрес проводит свой лучший сезон по голевым действиям

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес отметился голом в последней игре против «Осасуны», который стал для него 17-м результативным действием в нынешнем сезоне во всех соревнованиях (14 Г + 3 А в 33 поединках). Это лучший индивидуальный сезон испанца по количеству голевых действий.

27 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По одному мячу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

В текущей кампании испанского чемпионата Ферран сыграл 21 матч, отметившись 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Каталонцы» являются лидерами турнирной таблицы лиги (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

