ВИДЕО ДНЯ. Трогательное прощание Возняцки с теннисом

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки трогательно завершила блистательную карьеру.

Еще в декабря прошлого года 29-летняя датчанка заявила , что Australian Open-2020 станет для нее последним турниром в карьере. Напомним, полтора года назад у Возняцки на ранней стадии диагностировали ревматоидный артрит.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Каролин проиграла Онс Жабер из Туниса, после чего ее поддержала вся семья. Не обошлось без слез.

Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.