ВИДЕО ДНЯ. Трогательное прощание Возняцки с теннисом

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки трогательно завершила блистательную карьеру.
Еще в декабря прошлого года 29-летняя датчанка заявила, что Australian Open-2020 станет для нее последним турниром в карьере. Напомним, полтора года назад у Возняцки на ранней стадии диагностировали ревматоидный артрит.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Каролин проиграла Онс Жабер из Туниса, после чего ее поддержала вся семья. Не обошлось без слез.
Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.
OK, we're not crying. You're crying.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020
(Truthfully..we're in tears 😭) #AO2020 | #AusOpen |@CaroWozniacki pic.twitter.com/5HIHkOmlFN
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Источник — Sport.ua
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И отличным тренером.
Удачи Каролин.
Та заруба с Халеп навсегда в памяти.
Здоровья тебе.
И отличным тренером.
Удачи Каролин.
Та заруба с Халеп навсегда в памяти.
Здоровья тебе.
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