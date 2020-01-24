ВИДЕО ДНЯ. Трогательное прощание Возняцки с теннисом

Экс-первая ракетка мира сыграла свой последний турнир

  • 24.01.2020 10:45
  • 1849 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО ДНЯ. Трогательное прощание Возняцки с теннисом
© Australian Open. Каролин Возняцки
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки трогательно завершила блистательную карьеру. 
 
Еще в декабря прошлого года 29-летняя датчанка заявила, что Australian Open-2020 станет для нее последним турниром в карьере. Напомним, полтора года назад у Возняцки на ранней стадии диагностировали ревматоидный артрит. 
 
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Каролин проиграла Онс Жабер из Туниса, после чего ее поддержала вся семья. Не обошлось без слез.
 
Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 10:50
    +2
    Значит станет отличной мамой.
    И отличным тренером.
    Удачи Каролин.
    Та заруба с Халеп навсегда в памяти.
    Здоровья тебе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 10:50
    +2
    Значит станет отличной мамой.
    И отличным тренером.
    Удачи Каролин.
    Та заруба с Халеп навсегда в памяти.
    Здоровья тебе.
    Ссылка
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