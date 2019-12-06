Возняцки завершит карьеру после Australian Open-2020

Знаменитая датская теннисистка Каролин Возняцки объявила о том, что завершит карьеру после Australian Open-2020:

«Я всегда говорила себе, что если придет время, когда я захочу заниматься теннисом меньше, чем другими вещами, то я завершу карьеру. В последние месяцы я поняла, что вне тенниса гораздо больше вещей, которым я хотела бы посвятить свою жизнь. Я осознала, что в жизни гораздо больше целей, к которым нужно стремиться. Создание семьи с Дэвидом — одна из таких целей.

Я приняла решение завершить свою профессиональную карьеру после Открытого чемпионата Австралии-2020. Это решение не имеет отношения к моему состоянию здоровья.

Я хотела бы от всего сердца поблагодарить своих болельщиков, друзей, спонсоров, мою команду, особенного моего отца, моего мужа и мою семью за десятилетия поддержки. Без Вас я не смогла бы добиться того, чего смогла добиться!».

29-летняя Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.