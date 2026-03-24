ФОТО. Экс-первая ракетка мира поразила формой после трех родов
Каролин Возняцки в отличной форме
Каролин Возняцки показала подтянутую фигуру на фото с отдыха на яхте в Карибском море.
35-летняя экс-первая ракетка мира позировала в красном бикини в Сен-Бартелеми вместе с мужем, бывшим игроком НБА Дэвидом Ли.
Возняцки не играет на турнирах WTA с US Open-2024 и после рождения третьего ребенка сомневается в возвращении в большой теннис. По ее словам, с тремя детьми это уже полноценная работа, а сейчас ей больше нравится баланс между семьей, путешествиями и телевидением.
Ранее датчанка состояла в отношениях с гольфистом Рори Макилроем, который в 2014 году неожиданно разорвал помолвку. Сейчас Возняцки сосредоточена на семье и новом этапе жизни вне профессионального спорта.
