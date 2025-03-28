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28 марта 2025, 23:35 |
257
0

ФОТО. Звездный футболист удалил пост с футболкой Виллиана. Вот почему

Матис Тель был вынужден удалить свою публикацию

28 марта 2025, 23:35 |
257
0
ФОТО. Звездный футболист удалил пост с футболкой Виллиана. Вот почему
Instagram. Матис Тель в футболке Виллиана

Матису Телю пришлось удалить пост в соцсетях и извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма» после скандала.

18-летний форвард, арендованный у «Баварии», пока не забил в Премьер-лиге, а его недавняя публикация лишь усилила недовольство фанатов. В Instagram он выложил фото в футболке игрока «Фулхэма» Виллиана, что вызвало негативную реакцию. Бразилец не только играл за «Арсенал», но и в 2013 году отказался от перехода в «Тоттенхэм», выбрав «Челси», что до сих пор злит болельщиков «шпор».

Теля обвинили в неуважении к клубу, хотя некоторые фанаты заступились за него, напомнив, что в 2013 году ему было всего восемь лет. Осознав ошибку, Тель удалил пост и извинился: «Ахах, сорян, моя ошибка, ребята, я не знал».

С момента перехода он сыграл семь матчей и забил единственный гол в Кубке Англии. 3 апреля «Тоттенхэм» встретится с «Челси» на выезде.

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фото Матис Тель Виллиан Тоттенхэм Английская Премьер-лига скандал чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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