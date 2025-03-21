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WTA
21 марта 2025, 15:29 | Обновлено 21 марта 2025, 16:41
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Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок 1/32 финала состоится 21 марта и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву

21 марта 2025, 15:29 | Обновлено 21 марта 2025, 16:41
520
0
Марта Костюк – Кимберли Биррелл. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

21 марта на турнире в Майами свой матч второго проведут Кимберли Биррелл (WTA 68) и Марта Костюк (WTA 29).

Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка проводит этот сезон без ярких результатов, хотя в основном она показывает хороший теннис. На счету Костюк 15 матчей и всего 8 побед, что точно не выглядит впечатляюще. Этот год Марта начинала в топ-20, но уже успела потерять 11 позиций, из них пять за последнюю неделю.

На последнем Индиан-Уэллс украинка смотрелась уверенно, добралась до четвертого круга, а там не смогла навязать борьбу девятой ракетке мира, китаянке Чжэн – 3:6, 2:6. Костюк продолжает усердно работать, ей 22 года, поэтому прогресс не за горами, иногда спортсменки не хватает банального везения или спортивной наглости в ключевых розыгрышах.

Марта может выстрелить на любом турнире мощным результатом, она является неудобной соперницей, практически для любой теннисистки даже из топ-10. Первый круг на этом турнире украинка пропускала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Кимберли Биррелл

Австралийка занимает самую высокую позицию в своей карьере, которую нельзя назвать яркой, ведь ей уже 26 лет. Если анализировать игру и результаты, Биррелл неплохой середняк.

В Майами теннисистка начала еще с квалификации, где одолела «нейтралку» Александру Соснович – 6:4, 6:3, точно с таким же счетом была обыграна британка Харриет Дарт. Уже в первом круге основной сетки удалось обыграть в сложнейшем матче «нейтралку» Анастасию Потапову – 3:6, 6:3, 7:6, в решающей партии австралийка уступала 3:5 и даже отыграла один матчбол.

Биррелл в этом году провела 25 матчей, одержав 20 побед, при этом смогла выиграть один турнир ITF в Брисбене. Австралийка в этом сезоне добилась значимого успеха в миксте, когда дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где в паре с Джоном Патриком Смитом проиграла битву за шлем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кимберли Биррелл

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки никогда между собой не играли.

На бумаге Костюк обоснованно считается фаворитом, но я жду от австралийки серьезного сопротивления. Я думаю, Марте придется не так просто с такой крепкой соперницей, поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
21.03.2025 -
21:30
Кимберли Биррелл
Тотал геймов больше 20.5 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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