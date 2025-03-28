Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Черноморце частично погасили долг по зарплате перед игрой с Карпатами
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 23:23 | Обновлено 28 марта 2025, 23:35
153
0

В Черноморце частично погасили долг по зарплате перед игрой с Карпатами

С одесской командой поездом на игру во Львов поехал Ярослав Ракицкий

28 марта 2025, 23:23 | Обновлено 28 марта 2025, 23:35
153
0
В Черноморце частично погасили долг по зарплате перед игрой с Карпатами
ФК Черноморец

Приход нового главного тренера Александра Кучера в одесский «Черноморец» совпал с улучшением в клубе финансовых дел. В клубе есть проблема с задолженностью клуба перед футболистами по зарплате за зимние месяцы.

Как стало известно Sport.ua, в начале весны члены команды получили заработную плату за декабрь 2024 года, а недавно был закрыт долг за январь и большая часть – за февраль.

В футбольных кругах Одессы надеются, что этот факт может стать серьезным стимулом для команды моряков перед матчем 22-го тура УПЛ с львовскими Карпатами.

Черноморец отправился поездом во Львов. С командой в столицу Галичины поехал новичок – экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий.

По теме:
Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча
Левый Берег – Александрия. Текстовая трансляция матча
Один из лидеров Александрии не сыграет с Левым Берегом
Александр Кучер Ярослав Ракицкий Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец инсайд долги зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Футбол | 28 марта 2025, 08:00 4
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче

Украинец Андрей Лунин сыграет против «Леганеса»

Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Футбол | 28 марта 2025, 03:40 5
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы

На украинского вратаря претендует Милан

ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
Футбол | 28.03.2025, 22:57
ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28.03.2025, 08:51
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Футбол | 28.03.2025, 17:02
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 10
Теннис
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
28.03.2025, 07:41 13
Футбол
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 6
Футбол
Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
28.03.2025, 00:20 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем