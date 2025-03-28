В Черноморце частично погасили долг по зарплате перед игрой с Карпатами

Приход нового главного тренера Александра Кучера в одесский «Черноморец» совпал с улучшением в клубе финансовых дел. В клубе есть проблема с задолженностью клуба перед футболистами по зарплате за зимние месяцы.

Как стало известно Sport.ua, в начале весны члены команды получили заработную плату за декабрь 2024 года, а недавно был закрыт долг за январь и большая часть – за февраль.

В футбольных кругах Одессы надеются, что этот факт может стать серьезным стимулом для команды моряков перед матчем 22-го тура УПЛ с львовскими Карпатами.

Черноморец отправился поездом во Львов. С командой в столицу Галичины поехал новичок – экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий.