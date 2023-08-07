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  4. Источник: Наполи предложил Сельте €30 млн за 21-летнего испанца
Италия
07 августа 2023, 23:12 | Обновлено 07 августа 2023, 23:58
231
0

Источник: Наполи предложил Сельте €30 млн за 21-летнего испанца

«Кельты» отказались продавать Габриэля Вейгу

07 августа 2023, 23:12 | Обновлено 07 августа 2023, 23:58
231
0
Источник: Наполи предложил Сельте €30 млн за 21-летнего испанца
Twitter. Габриэль Вейга

Итальянский клуб «Наполи» предложил 30 миллионов евро испанской «Сельте» за 21-летнего испанского полузащитника Габриэля Вейгу.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, это первый запрос «адзурри», который был отклонён «кельтами».

Романо утверждает, что «Сельта» просит минимум 40 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Габриэль Вейга провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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Габриэль Вейга Наполи Сельта Фабрицио Романо трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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