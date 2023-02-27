ВИДЕО. Сезон провален. Севилья проиграла Осасуне в результативном матче

В результативном матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Осасуне» со счетом 2:3.

У хозяев отличились Неманья Гудель и Юссеф Эн-Несири. На что гости ответили голами Давида Гарсии и Абде Эззалзули, также автогол забил Фернандо Режес.

«Севилья» с 25 очками занимает 14-е место, «Осасуна» с 33 очками – на 7-й позиции.

Лига 1. 23-й тур, 26 февраля

Севилья – Осасуна – 2:3

Голы: Гудель, 63, Эн-Несири, 78 – Давид Гарсия, 18, Фернандо Режес, 67 (автогол), Эззалзули, 85

Сельта – Вальядолид – 3:0

Голы: Сеферович, 17, Вейга, 32, 64