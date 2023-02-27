ВИДЕО. Сезон провален. Севилья проиграла Осасуне в результативном матче
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В результативном матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Осасуне» со счетом 2:3.
У хозяев отличились Неманья Гудель и Юссеф Эн-Несири. На что гости ответили голами Давида Гарсии и Абде Эззалзули, также автогол забил Фернандо Режес.
«Севилья» с 25 очками занимает 14-е место, «Осасуна» с 33 очками – на 7-й позиции.
Лига 1. 23-й тур, 26 февраля
Севилья – Осасуна – 2:3
Голы: Гудель, 63, Эн-Несири, 78 – Давид Гарсия, 18, Фернандо Режес, 67 (автогол), Эззалзули, 85
Сельта – Вальядолид – 3:0
Голы: Сеферович, 17, Вейга, 32, 64
События матча
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