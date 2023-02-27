Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сезон провален. Севилья проиграла Осасуне в результативном матче
Чемпионат Испании
Севилья
26.02.2023 22:00 – FT 2 : 3
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 февраля 2023, 03:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:08
51
0

ВИДЕО. Сезон провален. Севилья проиграла Осасуне в результативном матче

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура чемпионата Испании

27 февраля 2023, 03:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:08
51
0
ВИДЕО. Сезон провален. Севилья проиграла Осасуне в результативном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В результативном матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Осасуне» со счетом 2:3.

У хозяев отличились Неманья Гудель и Юссеф Эн-Несири. На что гости ответили голами Давида Гарсии и Абде Эззалзули, также автогол забил Фернандо Режес.

«Севилья» с 25 очками занимает 14-е место, «Осасуна» с 33 очками – на 7-й позиции.

Лига 1. 23-й тур, 26 февраля

Севилья – Осасуна – 2:3

Голы: Гудель, 63, Эн-Несири, 78 – Давид Гарсия, 18, Фернандо Режес, 67 (автогол), Эззалзули, 85

Сельта – Вальядолид – 3:0

Голы: Сеферович, 17, Вейга, 32, 64

События матча

90’ +2
Фернандо (Севилья) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
67’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фернандо Регес (Севилья).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Гудель (Севилья).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Гарсия (Осасуна).
По теме:
Заря – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. 25-й тур Лиги 1. Домашнее фиаско Монако, Ренн выиграл после Шахтера
Борнмут – Манчестер Сити – 1:4. Видео голов и обзор матча
Севилья Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Неманья Гудель Юссеф Эн-Несири Давид Гарсия Фернандо Франсиско Режес Абде Эззалзули Вальядолид Сельта Харис Сеферович Габриэль Вейга
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
Футбол | 26 февраля 2023, 22:43 2
ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне

В игре против против «Марселя» 35-летний аргентинец отличился на 29-й минуте

Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Футбол | 26 февраля 2023, 08:49 5
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном

Игроки захотели сделать жест для Украины

46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
Бокс | 26.02.2023, 07:23
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Бокс | 26.02.2023, 12:37
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.02.2023, 00:40
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 4
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 59
Футбол
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 1
Бокс
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 7
Другие виды
ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал
ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал
25.02.2023, 13:07
Футбол
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности