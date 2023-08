Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?

5 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

Первая сеяная турнира Джессика Пегула в трех сетах уступила Марии Саккари.

В финале турнира Саккари встретится с Кори Гауфф, которая в своем полуфинальном поединке выиграла у действующей чемпионки соревнований Людмилы Самсоновой.

Отметим, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в четвертьфинале уступили Пегуле и Самсоновой соответственно.

WTA 500 Вашингтон. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Мария Саккари [4] – 3:6, 6:4, 2:6

Кори Гауфф [3] – Людмила Самсонова [8] – 6:3, 6:3

Block off your Sunday 🗓️@mariasakkari & @CocoGauff will battle for the title!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/hah5pKenZJ