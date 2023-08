ПСЖ опроверг слухи об уходе Луиса Энрике

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что представители «ПСЖ» опровергли слухи о том, что неопределенность вокруг будущего Килиана Мбаппе может привести к уходу из клуба главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиша Кампуша:

«Представитель «ПСЖ» сказал мне по поводу возможного ухода Луиса Энрике из клуба: «Эти слухи смехотворны и не имеют ничего общего с реальностью».

«ПСЖ» отрицают, называя «полным нонсенсом» истории он уходе как Луиса Энрике, так и Луиша Кампуш», – пишет Романо.

Paris Saint-Germain spokeperson tells me on Luis Enrique considering to leave PSG: “Today’s rumors are as ridiculous as they are completely out of place”. 🚨🔴🔵 #PSG



Paris Saint-Germain are dismissing as “complete nonsense” stories on both Luis Enrique and Luis Campos leaving. pic.twitter.com/NzbwBeC9ha