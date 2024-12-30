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  4. 4 месяца. Экс-звезда Шахтера разорвал контракт с победителем еврокубка
Греция
30 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:43
633
0

4 месяца. Экс-звезда Шахтера разорвал контракт с победителем еврокубка

Виллиан покинул «Олимпиакос»

30 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:43
633
0
4 месяца. Экс-звезда Шахтера разорвал контракт с победителем еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бразильский вингер «Олимпиакоса» Виллиан разорвал контракт с греческим клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Теперь 36-летний футболист будет доступен как свободный агент. Экс-футболист донецкого «Шахтера» и лондонских «Челси», «Арсенала» и «Фулхэма» будет искать новый вызов для себя.

В составе «Олимпиакоса» Виллиан провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметился лишь 1 голевой передачей. За греческий клуб футболист играл с сентября 2024 года.

В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Шахтера» хочет вернуться на родину.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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