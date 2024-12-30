4 месяца. Экс-звезда Шахтера разорвал контракт с победителем еврокубка
Виллиан покинул «Олимпиакос»
Бразильский вингер «Олимпиакоса» Виллиан разорвал контракт с греческим клубом, сообщает Фабрицио Романо.
Теперь 36-летний футболист будет доступен как свободный агент. Экс-футболист донецкого «Шахтера» и лондонских «Челси», «Арсенала» и «Фулхэма» будет искать новый вызов для себя.
В составе «Олимпиакоса» Виллиан провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметился лишь 1 голевой передачей. За греческий клуб футболист играл с сентября 2024 года.
В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
Ранее сообщалось о том, что легионер «Шахтера» хочет вернуться на родину.
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