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  4. Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе
Франция
03 августа 2023, 22:53 |
1517
1

Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе

Тренер не провел еще ни одного официального матча за клуб

03 августа 2023, 22:53 |
1517
1
Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Луис Энрике может вскоре покинуть пост главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Луис Энрике очень недоволен неопределенностью вокруг будущего Килиана Мбаппе и его возможного трансфера в «Реал».

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» лишь 5 июля. Он пока не успел провести ни одного официального матча во главе чемпионов Франции.

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Луис Энрике ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 1
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EGOS
цей мудак хотів певно на одному мбаппе виїзджати весь сезон..?!...чо, норм підхід, норм тренер..для ПСЖ..))
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