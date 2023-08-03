Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе

Луис Энрике может вскоре покинуть пост главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Луис Энрике очень недоволен неопределенностью вокруг будущего Килиана Мбаппе и его возможного трансфера в «Реал».

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» лишь 5 июля. Он пока не успел провести ни одного официального матча во главе чемпионов Франции.