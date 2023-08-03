Франция03 августа 2023, 22:53 |
1517
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Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе
Тренер не провел еще ни одного официального матча за клуб
03 августа 2023, 22:53 |
1517
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Луис Энрике может вскоре покинуть пост главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, Луис Энрике очень недоволен неопределенностью вокруг будущего Килиана Мбаппе и его возможного трансфера в «Реал».
Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» лишь 5 июля. Он пока не успел провести ни одного официального матча во главе чемпионов Франции.
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Комментарии 1
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цей мудак хотів певно на одному мбаппе виїзджати весь сезон..?!...чо, норм підхід, норм тренер..для ПСЖ..))
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