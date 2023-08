Билеты на матч Месси распродали за 10 минут

Билеты на первую выездную игру Лионеля Месси с «Интер Майами» были раскуплены за 10 минут.

«Майами» отправится на матч с «Далласом», который пройдет в воскресенье, 7 августа. Это первый выезд аргентинца после трех домашних игр.

Билеты на матч 1/8 Кубка Лиги официально поступили в продажу в четверг. Теперь их перепродают по 10000 долларов.

В ночь на 2 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг между американскими клубами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей». Звездный аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в этой встрече.

