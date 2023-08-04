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04 августа 2023, 15:36 | Обновлено 04 августа 2023, 15:43
1166
0

Билеты на матч Месси распродали за 10 минут

Ажиотаж в Америке не стихает

04 августа 2023, 15:36 | Обновлено 04 августа 2023, 15:43
1166
0
Билеты на матч Месси распродали за 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Билеты на первую выездную игру Лионеля Месси с «Интер Майами» были раскуплены за 10 минут.

«Майами» отправится на матч с «Далласом», который пройдет в воскресенье, 7 августа. Это первый выезд аргентинца после трех домашних игр.

Билеты на матч 1/8 Кубка Лиги официально поступили в продажу в четверг. Теперь их перепродают по 10000 долларов.

В ночь на 2 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг между американскими клубами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей». Звездный аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в этой встрече.

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Лионель Месси
Источник Sport.ua
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