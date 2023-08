ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ

3 августа в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Замалек» (Египет).

Игра порадовала зрителей напряжением – в поединке решалось, кто пройдёт в следующий раунд. Команды сыграли вничью (1:1).

До 87-й минуты в плей-офф проходила египетская команда благодаря голу с пенальти, но за несколько минут до конца Криштиану Роналду сумел изменить судьбу матча.

После идеальной навесной передачи Роналду в высоком прыжке забил шедевр ударом головой, и гол стал спасительным для всей команды. Суммарно на его счету 2 гола в трёх матчах КАЧ. Аль-Наср вышел в 1/4 финала турнира.

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

3 августа, Таиф (Саудовская Аравия)

Замалек (Египет) – Аль-Наср – 1:1

Голы: Зизо, 53 (пенальти) – Роналду, 87

ВИДЕО. Гол Роналду на последних минутах помог Аль-Насру выйти в плей-офф

