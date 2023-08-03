Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Другие новости
03 августа 2023, 22:03 | Обновлено 03 августа 2023, 22:20
2461
4

ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ

Португалец отличился на 87-й минуте матча против команды Замалек

03 августа 2023, 22:03 | Обновлено 03 августа 2023, 22:20
2461
4
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Аль-Наср. Криштиану Роналду

3 августа в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Замалек» (Египет).

Игра порадовала зрителей напряжением – в поединке решалось, кто пройдёт в следующий раунд. Команды сыграли вничью (1:1).

До 87-й минуты в плей-офф проходила египетская команда благодаря голу с пенальти, но за несколько минут до конца Криштиану Роналду сумел изменить судьбу матча.

После идеальной навесной передачи Роналду в высоком прыжке забил шедевр ударом головой, и гол стал спасительным для всей команды. Суммарно на его счету 2 гола в трёх матчах КАЧ. Аль-Наср вышел в 1/4 финала турнира.

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

3 августа, Таиф (Саудовская Аравия)

Замалек (Египет) – Аль-Наср – 1:1

Голы: Зизо, 53 (пенальти) – Роналду, 87

ВИДЕО. Гол Роналду на последних минутах помог Аль-Насру выйти в плей-офф

Итоги группового раунда

По теме:
ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте
ВИДЕО. Руслан Степанюк сравнял счет в двухматчевом противостоянии с Дилой
ВИДЕО. Украинец Ковталюк вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Замалек Кубок арабских чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Футбол | 03 августа 2023, 05:55 4
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе

На гол немцев в исполнении Мариуса Вольфа ответил Мейсон Берстоу для синих

Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Футбол | 03 августа 2023, 19:10 21
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером

Голкипер остался в запасе на матч с «Вересом»

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 22:20
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Футбол | 03.08.2023, 20:35
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 08:18
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maverik
В чем шедевр гола !!! То что прыгнул высоко !!! Обычный рядовой гол,другой игрок мог и не прыгать так высоко и забить гол.
Ответить
0
anacreon
Ви так смішно на повному серйозні повідомляєте це все, ніби комусь реально цікаво, як там грають команди в їхній кач і хто куди проходить. Це те саме, що Ярмоленко пішов би грати в чемпіонат області і спортивні сайти на повному серйозі би повідомляли, як він там забив гол і команда пройшла далі на Кубку Волинської Області.
Ответить
0
Gargantua
вытье комментатора действительно шедеврально
Ответить
0
ash
Де шедевр?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 28
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
02.08.2023, 23:59 12
Футбол
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 202
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 34
Футбол
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем