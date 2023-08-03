ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Португалец отличился на 87-й минуте матча против команды Замалек
3 августа в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Замалек» (Египет).
Игра порадовала зрителей напряжением – в поединке решалось, кто пройдёт в следующий раунд. Команды сыграли вничью (1:1).
До 87-й минуты в плей-офф проходила египетская команда благодаря голу с пенальти, но за несколько минут до конца Криштиану Роналду сумел изменить судьбу матча.
После идеальной навесной передачи Роналду в высоком прыжке забил шедевр ударом головой, и гол стал спасительным для всей команды. Суммарно на его счету 2 гола в трёх матчах КАЧ. Аль-Наср вышел в 1/4 финала турнира.
Клубный кубок арабских чемпионов 2023
3 августа, Таиф (Саудовская Аравия)
Замалек (Египет) – Аль-Наср – 1:1
Голы: Зизо, 53 (пенальти) – Роналду, 87
ВИДЕО. Гол Роналду на последних минутах помог Аль-Насру выйти в плей-офф
What an assist! 📞 pic.twitter.com/doFWfzUJpS— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
Goal for the qualification 🐐🙌 pic.twitter.com/5frdBMwckl— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
The Greatest.. You. Have. Ever. Seen pic.twitter.com/okr8mhR7u9— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
Итоги группового раунда
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