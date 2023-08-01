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01 августа 2023, 01:32 | Обновлено 01 августа 2023, 01:59
253
0

ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил победный гол в поединке саудовской и тунисской команд

01 августа 2023, 01:32 | Обновлено 01 августа 2023, 01:59
253
0
ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

31 июля в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Монастир» (Тунис).

Первый гол в матче для саудовского клуба забил Андерсон Талиска на 42-й минуте.

Во втором тайме счёт сравнял «Монастир» благодаря автоголу Али Аль-Уджами. Победный гол за «Аль-Наср» забил Роналду на 74-й минуте.

Еще два гола провели Абдулела Аль-Амри и Абдулазиз Аль-Алива на 88-й и 90-й минутах соответственно, и счёт стал разгромным (4:1).

Криштиану забил впервые за долгое время, до этого он в последний раз отмечался голом против команды «Аль-Шабаб» 23 мая.

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

31 июля, Таиф (Саудовская Аравия)

Монастир – Аль-Наср – 1:4

Голы: Аль-Уджами, 63 (автогол) – Талиска, 42, Роналду, 74, Аль-Амри, 88, Аль-Алива, 90

ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов

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Аль-Наср Эр-Рияд Кубок арабских чемпионов Криштиану Роналду видео голов и обзор Монастир Андерсон Талиска
Источник Sport.ua
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