31 июля в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Монастир» (Тунис).

Первый гол в матче для саудовского клуба забил Андерсон Талиска на 42-й минуте.

Во втором тайме счёт сравнял «Монастир» благодаря автоголу Али Аль-Уджами. Победный гол за «Аль-Наср» забил Роналду на 74-й минуте.

Еще два гола провели Абдулела Аль-Амри и Абдулазиз Аль-Алива на 88-й и 90-й минутах соответственно, и счёт стал разгромным (4:1).

Криштиану забил впервые за долгое время, до этого он в последний раз отмечался голом против команды «Аль-Шабаб» 23 мая.

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

31 июля, Таиф (Саудовская Аравия)

Монастир – Аль-Наср – 1:4

Голы: Аль-Уджами, 63 (автогол) – Талиска, 42, Роналду, 74, Аль-Амри, 88, Аль-Алива, 90

ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов