ВИДЕО. Роналду не забил в 5-м матче подряд и с досады облил водой оператора
Криштиану был очень расстроен
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог повлиять на исход матча первого тура группового этапа Арабской лиги чемпионов, выйдя со скамейки запасных в безголевой ничьей с командой «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
Отметим, что таким образом Роналду не забил в пятом матче подряд.
Более того, звездный португалец отметился еще и скандальной выходкой после завершения встречи. На камеру попал момент, как Криштиану брызгает водой в оператора, который долгое время снимал его. Также Роналду показал рукой, чтобы оператор ушел от него, что тот и сделал.
В квартете с «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом» также играют «Замалек» из Египта и «Монастир» из Туниса. В 1/4 финала выйдут две лучшие команды.
Обзор матча
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