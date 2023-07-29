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29 июля 2023, 12:10 |
1908
2

ВИДЕО. Роналду не забил в 5-м матче подряд и с досады облил водой оператора

Криштиану был очень расстроен

29 июля 2023, 12:10 |
1908
2
ВИДЕО. Роналду не забил в 5-м матче подряд и с досады облил водой оператора
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог повлиять на исход матча первого тура группового этапа Арабской лиги чемпионов, выйдя со скамейки запасных в безголевой ничьей с командой «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Отметим, что таким образом Роналду не забил в пятом матче подряд.

Более того, звездный португалец отметился еще и скандальной выходкой после завершения встречи. На камеру попал момент, как Криштиану брызгает водой в оператора, который долгое время снимал его. Также Роналду показал рукой, чтобы оператор ушел от него, что тот и сделал.

В квартете с «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом» также играют «Замалек» из Египта и «Монастир» из Туниса. В 1/4 финала выйдут две лучшие команды.

Обзор матча

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Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Замалек Монастир
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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justhateme
Як же горить. Дуже сумно що своє бажання перемагати, він не може контролювати, і веде себе як дитина
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+1
Burevestnik
пох... щодо нього
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0
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