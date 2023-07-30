Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси забил два гола Фулхэму в спарринге и выиграл Летнюю серию в США
Товарищеские матчи
Челси
30.07.2023 21:45 – FT 2 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 23:59 | Обновлено 31 июля 2023, 00:22
337
0

Челси забил два гола Фулхэму в спарринге и выиграл Летнюю серию в США

Украинский хавбек Михаил Мудрик весь матч оставался в резерве у синих

30 июля 2023, 23:59 | Обновлено 31 июля 2023, 00:22
337
0
Челси забил два гола Фулхэму в спарринге и выиграл Летнюю серию в США
Getty Images/Global Images Ukraine

Английские клубы сыграли очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречались «Челси» и «Фулхэм».

Синие выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Тиаго Силвы и Кристофера Нкунку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резервном составе.

6 английских команд провели по три запланированных матча в США, и зафиксирована итоговая таблица.

«Челси» с 7 очками из 9 возможных выиграл товарищеский турнир под названием 2023 Premier League Summer Series.

Товарищеский матч

30 июля, Лендовер (США)

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Тиагу Силва, 20, Нкунку, 41

Турнирная таблица

По теме:
Ярмолюк на 11 минут. Брентфорд сыграл аппетитный матч с Астон Виллой
Челси – Фулхэм. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Брентфорд. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Фулхэм товарищеские матчи Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм Premier League Summer Series Тиаго Силва Кристофер Нкунку
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Футбол | 30 июля 2023, 18:54 49
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай

Киевляне стартовали с волевой разгромной победы

Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
Другие виды | 30 июля 2023, 13:42 5
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале

Состав сборной: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова

Стародубцева завоевала трофей на хардовом турнире ITF в Далласе
Теннис | 30.07.2023, 21:12
Стародубцева завоевала трофей на хардовом турнире ITF в Далласе
Стародубцева завоевала трофей на хардовом турнире ITF в Далласе
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко присоединился к нам поздно. Не прошел всю подготовку»
Футбол | 30.07.2023, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко присоединился к нам поздно. Не прошел всю подготовку»
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко присоединился к нам поздно. Не прошел всю подготовку»
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Волейбол | 30.07.2023, 21:45
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту
Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту
29.07.2023, 21:13 1
Другие виды
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
29.07.2023, 18:21 13
Футбол
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
29.07.2023, 17:01 16
Футбол
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
29.07.2023, 12:28 22
Другие виды
Трансфер с неизвестными. Сидоров может удивить УПЛ не только мутной схемой
Трансфер с неизвестными. Сидоров может удивить УПЛ не только мутной схемой
29.07.2023, 10:00 3
Футбол
Сборная Украины с Харлан в составе вышла в 1/8 финала ЧМ
Сборная Украины с Харлан в составе вышла в 1/8 финала ЧМ
29.07.2023, 11:15 13
Другие виды
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
29.07.2023, 18:25 16
Волейбол
ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко
ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко
30.07.2023, 20:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем