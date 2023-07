Челси забил два гола Фулхэму в спарринге и выиграл Летнюю серию в США

Английские клубы сыграли очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречались «Челси» и «Фулхэм».

Синие выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Тиаго Силвы и Кристофера Нкунку.

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резервном составе.

6 английских команд провели по три запланированных матча в США, и зафиксирована итоговая таблица.

«Челси» с 7 очками из 9 возможных выиграл товарищеский турнир под названием 2023 Premier League Summer Series.

Товарищеский матч

30 июля, Лендовер (США)

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Тиагу Силва, 20, Нкунку, 41

Турнирная таблица

