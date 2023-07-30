Челси забил два гола Фулхэму в спарринге и выиграл Летнюю серию в США
Украинский хавбек Михаил Мудрик весь матч оставался в резерве у синих
Английские клубы сыграли очередной контрольный матч на летних сборах в США.
30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречались «Челси» и «Фулхэм».
Синие выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Тиаго Силвы и Кристофера Нкунку.
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Украинский хавбек синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резервном составе.
6 английских команд провели по три запланированных матча в США, и зафиксирована итоговая таблица.
«Челси» с 7 очками из 9 возможных выиграл товарищеский турнир под названием 2023 Premier League Summer Series.
Товарищеский матч
30 июля, Лендовер (США)
Челси – Фулхэм – 2:0
Голы: Тиагу Силва, 20, Нкунку, 41
Турнирная таблица
Another win for the Blues! 😁#BluesInTheUSA pic.twitter.com/WRnLpcMvH8— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2023
#PLSummerSeries winners! 🏆#BluesInTheUSA— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2023
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