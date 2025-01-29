Трех мячей для победы оказалось мало. Ворскла проиграла спарринг
Полтавский клуб уступил «Андижану» из Узбекистана
«Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал представитель Суперлиги Узбекистана.
ФК «Андижан» в чемпионате Узбекистана финишировал на девятом месте. В 26 матчах команда набрала 30 очков (6 побед, 12 ничьих и 8 поражений).
Игра получилась результативной. «Андижан» вышел вперед на 4-й минуте. Иеде счет сравнял, но Механович вернул преимущество клубу из Узбекистана.
Во втором тайме за соперника сыграл футболист «Ворсклы» Павлюк, срезав мяч в свои ворота. А затем счет и вовсе стал 1:4. «Ворскла» смогла отыграть два мяча, но для общего успеха этого оказалось недостаточно.
Товарищеский матч. 28 января. Турция
«Ворскла» (Украина) – «Андижан» (Узбекистан) – 3:4
Голы: Иеде (23), ? (84), Челядин (88) – Турдимуродов (4, 78), Механович (37), Павлюк (70, автогол).
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