Украина. Премьер лига29 января 2025, 15:00 |
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Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
29 января 2025, 15:00 |
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Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет клуб «Андижан» из Узбекистана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 29 января в 15:00 в Турции.
Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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