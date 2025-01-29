Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Андижан» из Узбекистана.

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Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 29 января в 15:00 в Турции.

Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча