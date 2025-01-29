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Товарищеские матчи
Ворскла
29.01.2025 15:00 – 45 1 : 2
Андижан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 15:00 |
230
0

Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

29 января 2025, 15:00 |
230
0
Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Андижан» из Узбекистана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 29 января в 15:00 в Турции.

Ворскла – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Юрий Максимов учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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