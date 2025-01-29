Пропустили на последних секундах. Заря проиграла польскому клубу

«Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал польский клуб «Медзь» (Легница).

«Медзь» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.

В первом тайме команды не забивали. Польский клуб открыл счет на 60-й минуте поединка. «Заря» смогла отыграться в конце второго тайма. Горбач забил на 89-й минуте, и казалось спас команду от поражения. Но в компенсированное время «Заря» пропустила.

Предыдущий матч на сборах также закончился для «Зари» поражением. Команда Младена Бартуловича проиграла черногорской «Будучности» со счетом 0:4.

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Заря» (Украина) – «Медзь» (Польша) – 1:2

Голы: Горбач (89) – Бочнак (60), Диалло (90+1).