Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили на последних секундах. Заря проиграла польскому клубу
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 16:54 |
135
1

Пропустили на последних секундах. Заря проиграла польскому клубу

Луганский клуб потерпел третье поражение на сборах в Турции

29 января 2025, 16:54 |
135
1
Пропустили на последних секундах. Заря проиграла польскому клубу
ФК Заря

«Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал польский клуб «Медзь» (Легница).

«Медзь» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.

В первом тайме команды не забивали. Польский клуб открыл счет на 60-й минуте поединка. «Заря» смогла отыграться в конце второго тайма. Горбач забил на 89-й минуте, и казалось спас команду от поражения. Но в компенсированное время «Заря» пропустила.

Предыдущий матч на сборах также закончился для «Зари» поражением. Команда Младена Бартуловича проиграла черногорской «Будучности» со счетом 0:4.

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Заря» (Украина) – «Медзь» (Польша) – 1:2

Голы: Горбач (89) – Бочнак (60), Диалло (90+1).

По теме:
Первая победа на сборах. Верес обыграл Вардар
Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Тромсе – 1:1. Упустили победу. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы стартовые составы Медзь Легница контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29 января 2025, 08:26 2
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге

ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
Футбол | 28 января 2025, 21:41 1
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность

Ламин Ямал выбился в звезды с самых низов

Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 15:42
Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 13:51
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Зоря Лугандонія, була команда, а стала лайном
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 1
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем