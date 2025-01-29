Украина. Премьер лига29 января 2025, 14:45 |
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Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
29 января 2025, 14:45 |
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Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником луганской команды является польский клуб «Медзь» Легница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 29 января в 14:30.
Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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