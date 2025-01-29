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Товарищеские матчи
Заря
29.01.2025 14:30 – 53 0 : 0
Медзь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 14:45 |
193
0

Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

29 января 2025, 14:45 |
193
0
Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является польский клуб «Медзь» Легница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 29 января в 14:30.

Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Медзь Легница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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