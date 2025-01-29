Зоря проводит спарринг с польським Медзем. Стартовые составы

Луганская «Заря» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал польский клуб «Медзь» (Легниця).

«Медзь» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда набрала 38 очков в 19 матчах (11 побед, 5 ничьих и 3 поражения). Клуб идет на третьем месте турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.

Прошлый матч на сборах закончился для «Зари» крупным поражением. Команда Младена Бартуловича проиграла черногорской «Будучности» со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Денис Антюх присоединится к «Заре» на сборах.