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Заря
29.01.2025 14:30 – 53 0 : 0
Медзь
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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 14:34 | Обновлено 29 января 2025, 14:42
172
0

Зоря проводит спарринг с польським Медзем. Стартовые составы

Луганский клуб находится на сборах в Турции

29 января 2025, 14:34 | Обновлено 29 января 2025, 14:42
172
0
Зоря проводит спарринг с польським Медзем. Стартовые составы
ФК Заря

Луганская «Заря» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал польский клуб «Медзь» (Легниця).

«Медзь» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда набрала 38 очков в 19 матчах (11 побед, 5 ничьих и 3 поражения). Клуб идет на третьем месте турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.

Прошлый матч на сборах закончился для «Зари» крупным поражением. Команда Младена Бартуловича проиграла черногорской «Будучности» со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Денис Антюх присоединится к «Заре» на сборах.

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Заря Луганск Медзь Легница контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Сергій Турчак Источник: Instagram
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