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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 15:26 | Обновлено 27 января 2025, 15:38
394
0

Источник: Денис Антюх присоединится к Заре на сборах

Игрок продолжит работу с первой командой

27 января 2025, 15:26 | Обновлено 27 января 2025, 15:38
394
0
Источник: Денис Антюх присоединится к Заре на сборах
ФК Заря. Денис Антюх

Вингер луганской «Зари» Денис Антюх не будет тренироваться с юношеской командой. Игрок транзитом через Молдову вылетит в Турцию, где сборы проходит первая команда, сообщает ТаТоТаке. Игрок и клуб нашли общий язык и будут выполнять обоюдные обязательства в соответствии с имеющимся контрактом.

Контракт Дениса Антюха с «Зарей» истекает летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основным составом «Зари».

Если Антюх не продолжит контракт с «Зарей», то покинет клуб в статусе свободного агента. Интерес к футболисту проявляет харьковский «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что на сборах в Турции «Заря» потерпела разгромное поражение от «Будучности».

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Заря Луганск Заря Луганск U-19 Денис Антюх учебно-тренировочные сборы ТаТоТаке
Сергій Турчак Источник: Telegram
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