Источник: Денис Антюх присоединится к Заре на сборах

Вингер луганской «Зари» Денис Антюх не будет тренироваться с юношеской командой. Игрок транзитом через Молдову вылетит в Турцию, где сборы проходит первая команда, сообщает ТаТоТаке. Игрок и клуб нашли общий язык и будут выполнять обоюдные обязательства в соответствии с имеющимся контрактом.

Контракт Дениса Антюха с «Зарей» истекает летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основным составом «Зари».

Если Антюх не продолжит контракт с «Зарей», то покинет клуб в статусе свободного агента. Интерес к футболисту проявляет харьковский «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что на сборах в Турции «Заря» потерпела разгромное поражение от «Будучности».