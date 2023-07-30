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Товарищеские матчи
Челси
30.07.2023 21:45 – 11 0 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 21:35 | Обновлено 30 июля 2023, 21:38
2479
0

Челси – Фулхэм. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча

30 июля 2023, 21:35 | Обновлено 30 июля 2023, 21:38
2479
0
Челси – Фулхэм. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Челси» и «Фулхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в спарринге против «Брайтона» (4:3). Он заявлен на матч в резервном составе.

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 21:45.

Челси - Фулхэм
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Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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