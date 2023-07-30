Челси – Фулхэм. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча
Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.
30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Челси» и «Фулхэм».
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За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в спарринге против «Брайтона» (4:3). Он заявлен на матч в резервном составе.
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 21:45.
Стартовые составы команд
Your Chelsea today. 🔵@ParimatchUK | #BluesInTheUSA pic.twitter.com/vJrcCK5mzA— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2023
▪️ @Antonee_Jedi returns.— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 30, 2023
▪️ @Raul_Jimenez9 and @CalvinBassey included on the bench.
How we look for this afternoon's #PLSummerSeries clash: 📋 pic.twitter.com/0cCZeYuuUE
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