Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Челси» и «Фулхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в спарринге против «Брайтона» (4:3). Он заявлен на матч в резервном составе.

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 21:45.

Стартовые составы команд

▪️ @Antonee_Jedi returns.

▪️ @Raul_Jimenez9 and @CalvinBassey included on the bench.



How we look for this afternoon's #PLSummerSeries clash: 📋 pic.twitter.com/0cCZeYuuUE